Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cigge ayaa shaaciyay in la xiliyay dhammaan caqabadihiii ay soo jeediyeen Ganacsatada Soomaaliyeed, kadib shir muhiim ah oo saacado qaatay oo ay Dekadda Muqdisho ku yeesheen maanta Taliska Booliska Soomaaliyeed, kan Nabadsugidda Qaranka, maamulka Dekadda iyo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.

Wasiirka Maaliyadda Biixi Imaan ayaa sheegay in iyada oo la fulinayo ballaantii ahayd in la xaliyo tabashooyinka ay qabaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho in mas’uuliyiin kala duwan oo ay kamid yihiin Madaxda Wasaaradda Maaliyadda, Taliyaha Ciidanka Booliiska, Taliyaha NISA iyo mas’uuliyiin kale inay kormeer ku tageen Dekadda Muqdisho si ay ugu kuur galaan habsami u socodka shaqada xoogga ee ka socota Dekada Muqdisho.

“Culeysyaddii ay ka cawdeen ee ay soo gudbiyeen ganacsatada Soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa ayaa qeybtii koowaad maanta tahay in la dhaqangaliyo oo la suuliyo oo aan halkaan (Dekadda) u nimid”

Mudane Biixi Imaan ayaa sidoo kale sheegay in gambi ahaanba la joojiyay lacagihii laga qaadi jiray ganacsatada Soomaaliyeed ee isticmaala Gaadiiidka ay rabaan inay magaalada kala baxaan Muqdisho ganacsigooda sida lacagihii looga qaadi jiray Ex-kontoraal Afgooye iyo tan Ex-kontarool Balcad oo iyaga lacago looga qaadi jiray.

“Dowladdu wax lacag ah oo ay ka qaadi doonto ma jirto kontarooladaas oo ganacsatada doonaya inay ganacsigooda kala baxaan Muqdisho waa laga joojiyay lacagihii laga qaadi jiray” ayuu yiri Mudane Biixi Iimaan wasiirka maaliyadda ee XFS