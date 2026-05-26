Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa hambalyo u dirtay dhammaan xubnaha loo doortay Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasiirku waxay sidoo kale hambalyo u dirtay shacabka Koonfur Galbeed sida nabdoon, hufan, iyo habsami leh ee ay uga qeyb qaateen doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacday deegaannada maamulkaas.
Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka waxay markasta u taagan tahay ilaalinta iyo u qareemidda xuquuqda haweenka iyo dadka naafada ah, gaar ahaan xaqooda ka qeybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka dalka. Wasaaraddu waxay adkeyneysaa muhiimmadda ay leedahay ilaalinta qoondada 30% ee haweenka iyo 5% ee dadka naafada ah ee kuraasta la isu doorto iyo kuwa la magacaabo.
Wasiirka ayaa xustay in Sharciga Doorashooyinka Dalka iyo Sharciga Xisbiyada Siyaasadeed ay si cad u dammaanad qaadayaan qoondada haweenka ee 30% ee Golaha Deegaanka iyo Golaha Wakiillada, iyadoo sidoo kale muhiimad gaar ah la siinayo xaqiijinta matalaadda dadka naafada ah.
Iyadoo Wasaaraddu masuul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda haweenka iyo dadka naafada ah, waxay mar kale adkeyneysaa muhiimmadda ay leedahay in labada kooxoodba ay door muuqda ku yeeshaan hoggaanka, siyaasadda, iyo go’aan gaarista dalka.
Waxaa muhiim ah in la xuso in haweenku ay yihiin qeybta ugu badan bulshada Soomaaliyeed, halka dadka naafada ahna ay yihiin qeyb muhiim ah oo u baahan matalaad dhab ah si codkooda iyo danahooda loogu daro heerarka kala duwan ee hoggaaminta iyo dowladnimada.
Wasiirka ayaa ugu baaqday Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka, iyo sidoo kale hoggaanka xisbiyada siyaasadeed, inay si buuxda u ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30% iyo qoondada dadka naafada ah ee 5%.
Inkastoo Wasaaraddu ay soo dhoweysay sida habsami leh ee doorashadu uga dhacday deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya, haddana waxaa muuqatay in aan si buuxda loo xaqiijin xuquuqda ka qeybgalka haweenka iyo dadka naafada ah.
Golaha Wakiillada Koonfur Galbeed wuxuu ka kooban yahay 94 xubnood:
Haween: 16 xubnood (17%)
Rag: 78 xubnood (83%)
Ugu dambeyn, Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS, Marwo Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa ku dhiirrigelisay haweenka iyo dadka naafada ah inay si firfircoon uga qeyb qaataan doorashooyinka dalka ka socda. Waxay sidoo kale ugu baaqday guddiyada doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadeed inay tixgeliyaan xuquuqda haweenka iyo dadka naafada ah, isla markaana la xoojiyo ka qeybgalka siyaasadeed ee loo siman yahay.
Horumarka waara iyo dowlad-dhiska Soomaaliya waxaa lagu xaqiijin karaa marka dhammaan qeybaha bulshada Soomaaliyeed ay helaan fursad loo siman yahay oo ku aaddan hoggaanka, go’aan qaadashada, iyo hannaanka dowladnimo.