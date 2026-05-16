Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay Agaasimaha Guud, Agaasimayaasha, Maareeyayaasha iyo Lataliyayaasha Wasaaradda, iyadoo diiradda lagu saaray howlaha shaqo ee horyaalla Wasaaradda iyo sidii loo xoojin lahaa hufnaanta adeegyada ay bulshada u hayso.
Kulanka oo ahaa isbarasho iyo kala warqaadasho kooban ayaa intii uu socday Wasiirku waxaa uu mas’uuliyiinta kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo dadaallada shaqo, lana dardar galiyo wada shaqeynta qeybaha kala duwan ee Wasaaradda si loo gaaro yoolalka iyo qorshayaasha horumarineed ee Wasaaradda u degsan.