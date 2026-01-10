Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaa kormeer iyo dhiirrigelin ugu tagay qaar ka mid ah dugsiyada dowladda ee ku yaalla Gobolka Banaadir.
Dugsiyada uu Wasiirku kormeeray waxaa ka mid ahaa:
1. Dugsiga Hanti-Wadaag ee Degmada Wartanabadda.
2. Dugsiga 21-ka Nofeembar ee Degmada Howlwadaag.
3. Dugsiga Sare ee Howlwadaag ee Degmada Howlwadaag.
4. Dugsiga Ardayda Maqalka iyo Aragga La’ ee (Baahiyaha Gaarka ah) ee Degmada Howlwadaag.
5. Dugsiga Autism-ka Mustaqbal ee Degmada Hodan.
Intii uu kormeerku socday, Wasiirku waxa uu kulan la qaatay maamulka dugsiyada, macallimiinta iyo ardayda, isaga oo ku bogaadiyey dadaalka ay wadaan, isla markaana kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan horumarinta iyo tayeynta adeegyada waxbarashada.
Wasiirku waxa uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada-shaqaynta dhammaan bulshada iyo bahda waxbarashada si loo xaqiijiyo himilada kor-uqaadidda tayada waxbarashada dalka, gaar ahaan dugsiyada dowladda, dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa baahiyaha gaarka ah u adeegga.