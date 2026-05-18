Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali, ayaa khadka taleefoonka kula hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Malawi, Mudane Dr. George Tapatula Chaponda.
Labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ay wadaagaan labada dowladood.
Intii uu socday wada hadalka, Mudane Dr. Chaponda ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada dowladda Malawi ee ku aaddan midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo ka tarjumeysa xiriirka wanaagsan iyo walaaltinimada ka dhaxeysa labada dal.