Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya, Mudane Cali Cumar (Cali Balcad), ayaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qaabbilay Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibedda ee dalka Azerbaijan, Mudane Yalchin Refiyev iyo wafdi uu hoggaaminayo.

Kulanka labada dhinac ayaa si gaar ah looga hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Azerbaijan. Wasiir Cali Cumar ayaa tilmaamay in kulanka uu yahay fursad muhiim ah oo loogu talagalay in la xoojiyo xiriirka labada dowladood, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga, iyo horumarinta kaabayaasha dalka.

Mudane Yalchin Refiyev, ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay ka heleen Dowladda Soomaaliya, isagoo xusay in Azerbaijan ay ka go’an tahay in ay si dhow uga shaqeyso xoojinta iskaashiga labada dal. Waxa uu tilmaamay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan mashaariic badan oo horumarineed iyo sidii loo hormarin lahaa arrimaha diblomaasiyadeed ee labada dal.

Kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii labada dhinac ay u horumarin lahaayeen iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga, iyadoo la qorsheynayo in la bilawdo mashaariic wadajir ah oo waxtar u leh labada dal. Sidoo kale, waxaa laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, iyo dhaqanka, si labada dal ay u yeeshaan iskaashi dhameystiran oo faa’iido u leh shacabka labada dal.

Mudane Refiyev ayaa sidoo kale sheegay in Azerbaijan ay diyaar u tahay inay si gaar ah u taageerto Soomaaliya dhinacyada la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo taageerada mashaariicda muhiimka ah.

Kulanka ayaa muujinaya sida labada dowladood ay ugu go’an tahay in ay xoojiyan xiriirkooda, si loo horumariyo iskaashiga caalamiga ah ee labada dal, isla markaana loo abuuro fursado cusub oo dhanka dhaqaalaha iyo horumarka ah.