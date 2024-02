Wasiiru-dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo ay wehliyeen howlwadeenno ka tirsan Wasaaradda oo maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa kulan la qaatay masuuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka Mudug iyo kan dagmada Gaalkacyo

Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen Duqa dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaaan Sheekh Xasan Jimcaale xoghayaha dowlada hoose Cabdisalaam Sheekh Salaad Gudoomiyaha Gobalka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdile ayaa ahaa mid ku saabsanaa xog aruurinta xaaladaha kala duwan ee ka jira dagmada Gaalkacyo kuwaas oo ay ugu horeeyaan mashaariicda horumarineed ee ka hirgalay Gaalkacyo baahiyaha jira kuwa la qorsheeynayo in Gaalkacyo iyo halka uu marayo hirgalinta qorshaha xalka waara ee dib u dajinta barakacayaasha oo ay fulintaas hormuud u aheyd Wasaaradda arimaha gudaha Galmudug

Duqa dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa warbixin guud ka siiyay Wasiiru-dowlaha waxyaabaha qabsoomay waxa dhiman iyo baahiyada jira, isagoo sheegay in wax badan la qabtay balse ay jiraan waxyaabo dhiman oo uu codsaday in dag dag looga caawiyo maamulka degmada sidoo kale waxa uu xusay in ay shacabka Gaalkacyo ay waxbadan ku qabsadeen isku tashi kuwaa oo haatan muuqda

Wasiiru-dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha dowlad goboleedka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye ayaa intaas kadib uga mahad celiyay maamulka iyo shacabka dagmada Gaalkacyo dadaalka ay muujiyeen ee mira dhalay isagoo sheegay in Wasaaraddu ay ka shaqeeyn doonto in la dhameeystiro inta karaankooda baahiyada ka jira dhan walba inta uu soo gudbiyay duqa dagmada Gaalkacyo

Wasiiru-dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa maalmihii u danbeeyay kormeero ku marayay deegaannada gobalka Mudug iyagoo u kuur galayay baahiyada ka jira ee lama huraanka u ah in wax laga qabto