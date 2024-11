Wasiiru-dowlaha Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Ambassador Ilyaas Sheekh Cumar, ayaa Kulan Miro-dhal ah la qaatay Wasiirka Cadaaladda Masar mudane Cadnaan Fanjari

Wasiiru Dowladda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Ambassador Ilyaas Sheekh Cumar Abuubakar oo Qaahira uga qaybgelaya Shirka 40-aad ee Wasiirrada Cadaaladda Carabta iyo Wasiirka Cadaaladda Masar, Mudane Adnaan Fanjari, ayaa yeeshay kulan looga hadlay xoojinta iskaashiga labada wasaaradood, sameynta hannaan wada-shaqeyneed iyo in Masar sii waddo taageertadda Soomaaliya ee masraxyada caalamiga ah.

Ambassador Ilyaas, ayaa Wasiirka la wadaagay sida Soomaaliya ay ugu hanweyntahay iney ka faa’iideysato khibradda Masar ee tababarka shaqaalaha garsoorka, dib-u-habeynta bahda Cadaaladda, dijitaaleynta dhammaan hay’adaha bahda Cadaaladda, waxuuna codsaday in garsoorayaal Masaari ah Soomaaliya loo soo diro si ay uga howl-galaan maxkamadaha, ayna khibarooda ula wadaagaan garsoorayaasha kale ee Soomaaliyeed iyo in taageero laga siiyo bahda Cadaaladda dhismaha maktabad elektaroonic ah iyo machadka sare ee tababarka iyo horumarinta sharciga oo lagu tababarayo garsoorayaasha iyo qareennada si loo xoojiyo shaqada garsoorka qeybihiisa kala duwan iyo in laga taageero arrimaha xeeran dib-u-eegista dastuurka.

Wasiiru dowlaha Cadaaladda iyo arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa Wasiirka Cadaaladda Masar guddoonsiiyay salaan uu madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uga waday Madaxweyne Cabdelfattah Al-Sisi iyo salaan uu Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uga siday dhiggiisa Masar.

Waxuu sidoo kale Ambassador Ilyaas codsaday in wasaaradda laga taageero kor u qaadida xirfadda iyo karaanka howl-wadeennada bahda Cadaaladda, laguna tababaro Machadka Qaranka ee Ka-hortagga Musuqmaasuqa dalka Masar, si looga caawiyo diyaarinta dhaqan-gelinta ka-hortagga musuqmaasuqa ee Soomaaliya, loona fuliyo Heshiiska Caalamiga ah ee ka-hortagga Musuqmaasuqa ee Qaramada Midoobay.

Ambassador Ilyaas, ayaa soo jeediyay in la sameeyo guddi kormeer oo labada wasaaradood ka kooban oo sanadkii laba jeer kulma kana wada hadla arrimaha bahda cadaaladda ee labada dal, dabagalna ku sameeya dhaqan-galka heshiisyada labada Wasaaradood.

Wasiiru dowlaha, ayaa mudane Adnaan Fanjari ku marti qaaday inuu soo booqdo wasaaradda Cadaaladda Soomaaliya, si uu u dul istaago horumarka ballaaran ee bahda cadaaladdu ku tilaabsaneyso, waxaana wasiirka Cadaaladda Masar oo aqbalay casuumaadda uu muujiyay sida ay Masar ugu faraxsantahay xariirka soo jireenka ah ee labada dowladood ka dhexeeya iyo xoojinta iskaashiga labada wasaaradood.

Wasiirka Cadaaladda Masar oo soo dhaweeyay Ambasador Ilyaas iyo wafdiga uu hoggaaminayo, ayaa bogaadiyay heerka wanaagsan ee horumarka Soomaaliya uuna ku kalsoonayahay in marxaladda wanaagsan ee ay mareyso uu sii horumari doono, dowlaladda Masar-na ay ku taageereyso sidii ay Soomaaliya ku gaari laheyd hadafkeeda hanaanka cadaaladeed ee caalamka, waxuuna ballan qaaday in Masar ay fulineyso dhammaan codsiyada uu Wasiirka ee horumarinta nidaamka bahda Cadaaladda Soomaaliya.

Ambassador Ilyaas, ayaa uga mahadceliyay Wasiirka Caddaaladda Masar marti gelinta wanaagsan iyo jawaab celinta dhammaan codsiyada Soomaaliya ee la soo jeediyay intii lagu guda jiray kulanka oo muujinaysa sida Masar uga go’an tahay inay ka taageerto Soomaaliya dhinacyada kala duwan, gaar ahaan bahda Cadaaladda.

Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka oo waajibaadkeeda gudanaysa, kuna howlan horumarinta iskaashiga kala dhexeeya hey’adaha iyo Wasaaradaha wada-shaqeyntu kala dhexeyso ee daafaha caalamka, ayaa sanadkaan dhamaadka ah waxey gaarty guulo waaweyn, waxaana sanadka soo socda qorushu yahay fulinta qorshayaasha hortebinta u leh oo ay kamid yihiin dhammeystirska dastuurka, dib-u-habeynta shuruucda hortebinta leh ee lagu horumarinayo dowladnimada iyo unkidda shuruucda kale ee muhiimka ah u ah ee qeybta ka ah mas’uuliyaadka Wasaaradda.