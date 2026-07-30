Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga JFS, Mudane Cumar Cali Cabdi, ayaa maanta magaalada Kampala ee Jamhuuriyadda Uganda kaga qayb galay Shirka Wasiirrada Gaashaandhigga ee Dalalka Ciidamada ku Taageera Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM).
Shirka ayaa diiradda lagu saaray qiimeynta xaaladda amniga Soomaaliya, dib u eegista horumarka hawlgalka AUSSOM, xoojinta iskaashiga dalalka ciidamada ku taageera hawlgalka, iyo taageerada dadaallada lagu xoojinayo amniga, nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
Kulanka ayaa sidoo kale lagu adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii wadidda iskaashiga dhow ee u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Afrika iyo dalalka ciidamada ku taageera hawlgalka AUSSOM, si loo dardargeliyo dadaallada lagu ciribtirayo argagixisada, loona xoojiyo awoodda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed.