Hawgalada dib loogaga xorraynayo deegaanadda koonfur-galbeed ayaa dhowaan ka bilowday gobolka shabeellaha hoose iyadoo dhowaan halkaas hawlgal ka dhacay lagu dilay 136 xubnood oo ka tirsanaa khawaariijta,sidoo kale waxa halkaas looga gubay saanad ciidan waxa sidoo kale goobtan looga dilay 3 horjooge oo ka mid ahaa horjoogeyaasha sar sare ee kooxda khawaariijta u qaabilsanaa dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khubad ka jeediyey shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay waajib tahay in la isu kaashado sidii dalkan looga xorayn lahaa khawaariijta,Madaxweyne Xasan ayaa tilmaamay in umadda Soomaaliyeed ay leedahay hal cadow oo la yiraahdo Al-shabaab, dowladduna ay dalka oo dhan ka wado dagaal safmar ah oo guuleystay, kaas oo magaalooyin badan looga xorreeyey khawaarijta“Barnaamij dagaal oo dalka looga xorreynayo khawaarijta ayaa dowladdu dajisay, wajigiisa 1-aad ayaana gabogabo ah, wajiga 2-aad halka ugu horreysa ee laga bilaabayo waa Koonfur Galbeed, waxaana laga xoreynayaa laga soo bilaabo xadka Itoobiya illaa bad weynta oo ah dhul ballaaran ”.ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa sheegay in siyaasadda dowladdu ay tahay in awoodda la isugu geeyo in dalka laga xoreeyo kooxda khawaarijta ee cadowga ku ah shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu tilmamay in la isku furayo wadooyinka muhiim ah ee ay go’doomiyeen khawaarijtu ee isku xira goboladda dalka.

“haddii la isku furo wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo koonfur galbeed oo laga saaro shabaab, lama ogolaanayo in isbaaro la dhigo, lama yeelayo, dadaalkii ugu dambeeyay ayaa socda oo ku aadan in dhammaan dalka laga saaro shabaab, awooda iyo qorsha 1-aad ee dowladdu waa in guud ahaan dalka laga sifeeyo khawaarijta “. ayuu yiri Mudane Xasan Sheekh.

Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur-galbeed ayaa ku dhawaaqay in koonfur galbeed mudo bil ah looga xoraynayo kooxaha khawaariijta” wax aan diyaarinay ciidamo tababarro kala duwan qaba,sidoo kale si weyn ayaa maamulka iyo shacabka koonfur galbeed ugu diyaar garoobeen dib u xorraynta deegaanadda” ayuu yiri madaxweyne Cabdicasiis Laftagreen iyadoo durba la bilaabay abaabul ciidan oo ka socda Gobolada koonfur galbeed oo dhan kuwaas oo ka mid yihiin kooxda Jameecadda Sh Cabdiraxmaan Banaani oo mudo dheer dagaal kula jirtay kooxda khawaariijta iyo sidoo kale Ciidanka dulmi diid oo isna mudo dagaal kula jiray kooxda khawaariijta.