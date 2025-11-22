RADIO MUQDISHO:-Xafiiska Hantidhowrka Guud ee JFS ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixday hay’adda (MoU) ee Isla-xisaabtanka Jamhuuriyadda Masar, kadib kulan doceed ay Hantidhowrayaasha labada dal ku yeesheen magaalada Sharm El-Sheikh ee dalka Masar, intii uu socday Shirka Caalamiga ah ee hay’adaha Hantidhowrka Sare (INCOSAI XXIII).
Heshiiskan ayaa ujeeddadiisu tahay in labada hay’adood ay xoojiyaan wada-shaqayntii hore uga dhaxeysay, gaar ahaan dhanka hubinta tayada baarista hantidhowrka, iyo in labada dhinac ay isla hindisaan hab wadajir ah oo lagula dagaallamo musuqa, iyadoo la isweydaarsanayo farsamooyinka iyo waayo-aragnimada la xiriirta baarista maaliyadeed ee lagu sameeyo hay’adaha dowladda, lana waafajinayo heerarka iyo halbeegyada caalamiga ah.
Xafiiska Hantidhowrka Guud ee Soomaaliya waxaa ka go’an inuu ballaariyo istiraatiijiyaddiisa xoojinta iskaashiga uu la leeyahay hay’adaha hantidhowrka sare ee caalamka, gaar ahaan kuwa gobolka sida waddamada Carabta, taasoo sare u qaadaysa kartida xafiiska, iyadoo xoojinaysa daahfurnaanta, isla-xisaabtanka, iyo dhammaan mabaadii’da dowlad wanaagga.