Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka FederaalkaFederaalka, Mudane Feysal Aadan Xasan ayaa maanta si rasmi ah xilalka ugu kala wareejiyey Kusimihii Agaasimaha Waaxda Dastuurka mudane Cabdulqani Cali Aadan iyo Agaasimaha cusub ee waaxda Cabdikhaliq Axmed Maxamed.

Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa ka qayb-galay Kusimaha Agaasimaha Guud ee wasaaradda, Mudane Muxudiin Xaashi Dalmar, agaasime waaxeedyo iyo shaqaalaha wasaaradda.

Xoghayaha joogtada ah Mudane Feysal Aadan Xasan ayaa uga mahadceliyey Kusimihii xilka wareejiyey dadaalkii uu kusoo shaqeeyey, wuxuuna Agaasimaha cusub kula dardaarmay inuu si hufan u guto waajibaadka loo igmaday Isagoo xusay in xilka uu yahay meerto iyo in isbeddelku yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah habsami u socodka dowladnimada ayuu Alle uga baryay in xilka uu fududeeyo mas’uulka cusub.