Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ay weheliyaan labadiisa ku-xigeen ayaa maanta shir guddoomiyay Kalfadhiga Seddaxaad Kulankiisa 15-aad ee Golaha Shacabka.

Kulanka oo ay Xildhibaannadu kaga doodayeen warbxinta akhrinta 2-aad ee Hindise Sharciyeedka Hantidhowrka Guud ee Qaranka, ayaa waxay sheegeen in la saxo qodobo madmadow ku jira, kuwaas oo muhiim u ah shaqada Hantidhowrka Guud ee Qaranka, iyadoo Xildhibaannadu mid mid u dul istaageen qodobo ay ka mid yihiin magacaabista iyo xil ka qaadista Hantidhowrka iyo shaqada baaxada leh oo ku jira sharcigan.

Guddoomiye Sheekh Madoobe oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in Xildhibaankii asiga oo kulanka socda iska baxa in loo qaadan doono isagoo aan soo xaadirin, waxaana uu Guddoomiyuhu xusay inta uu socdo kulanka Xildhibaannada in In la xaadirin doono sida Xeer-hoosaadka uu qabo.