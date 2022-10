Munaasbad si heer sare ah loo soo Agaasimey ayaa lagu qabtay Hotel Jasiira ee Magaalada Muqdisho.Munaasabadaan oo aheyd Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Caafimaadka Dhimirka Adduunka, ayaa Maanta oo kale dunida laga xusaa.

Sanadkaan Waxaa halku dhig looga dhigay #Aan Mudnaan gaar ah siino Caafimaadka Dhimrika iyo Badqabka Bulshadeena# Waxaana Munaasabada ka soo qeyb galay Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda Dr Maryam Mohamud Hussein Iyo Wasiir-Ku xigeenka Wasaradda Caafimaadka Dr. Maxamed Xasan Maxamed sidoo kale Agaasimaha Waxaada Qalabka, Daawadda iyo Xarumaha Caafimaad Dr Cabduqaadir Wehliye.

Waxaa sidoo kale madasha kasoo qeyb galay Mas’uuliyiin Wasiiro , Culimada Soomaaliyeed, Dhakhaatiirta Soomaaliyeed qaar ka mid ah , Aqoonyahano, iyo Hay’addaha Caalamiga, sidoo kale madax ka socotay Isbitaalada Gaarka loo leeyahay , Madaxda jaamacadaha qaar ka mid ah.

Agaasimaha Ururka Caafimaadka Dhimirka Soomaaliyeed Dr Axmed Shidane ayaa munaasbadda ka jeediyay kalmad qiimo leh taas ah ” Waa inay bulshada Soomaaliyeed xil iska saraan la tacaalid dadka qaba Xanuunka dhimirka,Una arkaan inay yihiin dad ayaga lamid ah,Balse Caafimaad ahaan ka yar duwan”. Ayuu yiri Dr Axmed Shidane.

Sidoo kale

“Waa inaynu u helnaa Isbitaalo si gaar ah u tacaalo xanuunada Maskaxada,Iyo Goobo lagu xanaaneeyo dadka aan laheyn ehelka oo uu ku dhacay Xanuunka dhimirka”.

Sidoo kale waxaa kalmad qiima badan ka jeediyay oo muhiim ah Wasiirkii hore ee Wasaardda Gaadiidka iyo Duulista Hawadda Mudane Saciiid Jamac Qorsheel ayaa sheegay ” Waxaa muhiim ah in si wadajir ah loogu kaco ka hortaga iyo xakamaynta Xanuunada ku dhaco Dhimirka kaas oo ay aheed in Madaxda ugu sarrayso Dowllada ay siiyaan mudnaanta koowaad, Waana in laga hortago waxyaalaha maandooriyaasha ah ee laga soo dajiyo dalka, kuwaas oo u baahan go’aan wadajir ah laga qaato si loo badbaadiyo Bulshadda Soomaaliyeed” Ayuu yiri Wasiirkii hore ee Wasaardda Gaadiidka iyo Duulista Hawadda Mudane Saciiid Jamac Qorsheel.

Wasiiradda Caafimaadka ayaa balan qaadeen in ay horay u sii wadi doonaan dadaalada loogu jiro yaraynta qatarta xanuunka ku dhaca Caafimaadka Dhimirka

Xanuunka dhimirka ayaa u xanuunsan kumanaan shacab ayaa u dhibaataysan Xanuunka dhimirka aanna helin daryeelkii ay u baahnayeen.