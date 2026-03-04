Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, oo ay wehliyaan Guddiga Abaaraha Galmudug, kuna guda jira maalintii 6-aad ee safar gurmad abaaraha ah oo ay ku marayaan deegaannada Galmudug, ayaa maanta gaaray deegaanka Qalqaloocan ee Gobolka Mudug.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA ayaa si gaar ah u booqday isgoyska Mire ee miyiga deegaanka Qalqaloocan, halkaas oo uu dhowaan haraad iyo nafaqo-darro ka dhalatay abaarta daba dheeraatay ugu geeriyooday Mire Xirsi Diini, oo ahaa oday deegaanka si weyn looga yaqaanay.
Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa qiimeyn ku sameeyay xaaladda deegaanka iyo baahida degdegga ah ee jirta, wuxuuna ku wareejiyay Guddiga Abaaraha deegaanka 50 Booyadood oo biyo ah, si loo gaarsiiyo dadka ay abaartu saameysay, loogana hortago khasaaro kale oo ka dhasha biyo la’aanta.