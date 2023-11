Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay magaalada Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan ee dowlad gobaleedka Hirshabeelle. Wararka naga soo gaaraya magaalada ayaa waxa ay sheegayaa in fatahaad webiga ay sababtay dhimashada 10 ruux.

Cabdisalaan Faarax Maxame oo ah isu duwaha Wasaradda Gargarka maareynta iyo musiboyinka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa uga warramaya xaaladda guud ee magaalada gaar ahaan khasaaraha ka dhashay fatahaad.

“Magaalada Beledweyne waxa ay wajahaysaa xaaladd culus oo intii aan u soo joogay aysan la kulmin, runtii Biyahaan way ka culusyihiin biyihii hore ee aan la kulmi jirnay, magaalada si siman ayey u gaareen, waxa aan ku guuleysannay ka wasaarad ahaan in aan dadka u sii digno in ay ka barakacaan,” sida uu yiri Cabdisalaan Faarax Maxame oo ah isu duwaha Wasaradda Gargarka maareynta iyo musiboyinka Hirshabeelle.

Guddoomiyaha hay’adda maareynta musiibooyinka Qaranka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khasaaraha dhimashada ka dhalatay Roobabkii ka da’ay guud ahaan gobollada dalka ay gaarayaan 50 Ruux, sidoo kale hay’adda oo soo saartay digeeniino cusub ayaa xustay in todobaadka dambe laga cabsi qabo in ay da’aan Roobab xooggan.