Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta shacab iyo masuuliyiin kula dukaday Salaadda Ciid al-Adxa Magaalada Baydhabo caasimadda KMG ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Dalka, wuxuu hambalyo u diray guud ahaan Umadda Islaamka ah, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isaga oo Alle SWT uga baryey inuu ciidan ciideeda kale ku gaarsiiyo nabad, horumar, barwaaqo iyo midnimo waarta.