RADIO MUQDISHO: Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa ee XFS Mudane Maxamed Saneey Dalmar, ayaa Maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray shirweynaha wadatashiga qaran ee tababaridda khubarada fidinta xanaanada xoolaha.
Shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa waxaa ka qey galaya agaasimeyaasha guud ee Wasaaradaha Xanaanada Xoolaha ee Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed ,Hirshabelle, Galmudug Jubaland iyo Maamulka Waqooyi Bari, khubaro iyo dhammaan daneeyayaasha xoolaha.
Ka qeybgalayaasha kulanka ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimada ay leedahay sare u qaadida wax soo saarka Xoolaha, iyagoo is tusaaleeyay sida ay muhiim u tahay in la helo iskaashi dhab ah oo lagu horumarinayo wax soo saarka Xoolaha , oo kamida ilaha dhaqaale ee Dalka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee XFS Mudane Maxamed Saneey Dalmar oo si rasmiya u furay shirka, ayaa xusay inay ka Wasaarad ahaan muhiimad gaar ah ay siin doonaan awood siinta ururrada wax soo saarka xoolaha, xoojinta qaab dhismeedka bulshada, kor u qaadista awoodda farsamada iyo dardargelinta isbeddelka Beeraha iyo Xoolaha, xoolaha, taas abuuri doonta xalal waara iyo u adkaysi ay helaan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaliyeed.