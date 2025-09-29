Hay’adda Istaatistikada Qaranka (HIQS) waxay si rasmi ah u bilaawday Sahanka Dhaqaalaha ee Sannadlaha ah, kaas oo hadda ka socda dalka oo dhan. Sahankan waxa uu qayb muhiim ah ka yahay ururinta iyo diyaarinta tirakoobyada dhaqaalaha ee dalka, kuwaas oo lagama maarmaan u ah:
• Qorshaynta horumarinta qaranka
• Xisaabinta Wax soo saarka Guud ee Dhaqaalaha
• Dejinta iyo qiimeynta siyaasadaha dhaqaalaha,
• Dhiirrigelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda.
Sida ku cad Sharciga Istaatistikada 2020 (Qodobka 27 iyo qodobbo kale oo khuseeya), dhammaan ganacsiyada, hay’adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladeedba waxaa waajib ku ah inay si buuxda oo sax ah u bixiyaan xogta iyo macluumaadka looga baahan yahay. Sharcigu waxa uu si cad u dammaanad qaadayaa in dhammaan xogta aad bixisaan loo adeegsan doono ujeeddooyin tirakoob oo keliya, isla markaana si adag loo ilaalin doono qarsoodiga iyo sirta ganacsiga.
Sidaas darteed, waxaan halkan idinku ogeysiinaynaa kuna adkeyneynaa dhammaan ganacsiyada in ay si hufan ula shaqeeyaan xog-uruuriyaasha ka socda Hay’adda Istaatistikada Qaranka. Wada shaqayntiinna ayaa ah furaha in la helo xog dhab ah oo ka tarjumaysa xaaladda dhabta ah ee dhaqaalaha dalka, taas oo ugu dambeyn faa’iido u !eh bulshada guud ahaan iyo ganacsatada gaar ahaan.
Mahadsanidiin
Lifaaqa Hoose ka akhriso