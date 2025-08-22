Munaasabad lagu daahfuray Buugga lagu magacaabo Dowlad-dhiska Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho, Waxaana ka qayb galay Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, Wasiirka Waxbarashada XFS iyo Masuuliiyiin kale.
Masuuliyiinta kala duwan ayaa bogaadiyay bandhigga Buugga Dowlad-dhiska Soomaaliya, kaas oo lagu soo gudbiyay aragtiyo wanaagsan oo la xariira Dowlad-dhiska iyo habka in loo maro ay tahay.
Buugan oo qoristiisa iska kaa shadeen qorayaal dhowr ah ayaa gudbinaya Aragtiyo iyo Odorosyo la xariira Dhismaha dowlad casri ah oo Soomaaliya ka hana qaada.