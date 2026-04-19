RADIO MUQDISHO:-Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Dowladda Qatar, Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar, Jamhuuriyadda Suudaan, Dowladda Liibiya, Jamhuuriyadda Dadka ee Bangladesh, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka ee Aljeeriya, Dowladda Falastiin, Jamhuuriyadda Turkiga, Jamhuuriyadda Indonesia, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan, Dowladda Kuwait, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania, Boqortooyada Hashimite ee Urdun, Saldanadda Cumaan, Jamhuuriyadda Lubnaan iyo Jamhuuriyadda Yemen, waxay si adag u cambaareynayaan ku dhawaaqista Israa’11l ee magacaabista wakiil diblomaasiyadeed ee waxa loogu yeero “Somaliland”, taas oo loo arko xadgudub cad oo ka dhan ah madax-bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirradu waxay mar kale xaqiijinayaan diidmadooda cad ee dhammaan tallaabooyinka hal dhinac ah ee wiiqa midnimada dowladaha ama farageliya madax-bannaanidooda.
Waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen taageeradooda buuxda ee aan leexleexadka lahayn ee ku aaddan midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, iyo sidoo kale hay’adaha sharciyeysan ee dowladda, kuwaas oo ah matalaadda kaliya ee rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirradu waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in falalkan ay yihiin xadgudub muuqda oo ka dhan ah mabaadi’da sharciga caalamiga ah, Axdiga Qaramada Midoobay, iyo Axdiga Aasaasiga ah ee Midowga Afrika, isla markaana ay abuuraan tusaale khatar ah oo halis gelin kara xasilloonida Geeska Afrika, taas oo saameyn taban ku yeelan karta nabadda iyo amniga gobolka guud ahaan.