Cabdisamad Liibaan Maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay ( Cabdimaalik) ayaa isku soo dhiibey ciidamada qalabka sida ee fadhigoodu yahay Dhuusamareeb.

Cabdimaalik oo Alshabaab u qaabilsanaa keydinta macluumaadka saldhigga Ceelbuur ayaa lasoo tagey qori nuuciisu yahay AK47.

Waxa uu sheegey in uu Argagixisada uga biirey Muqdisho oo laga kaxeeyey 3-sano kahor isagoo ah arday dhigta dugsiga sare, markaas kadib waxa uu tababaro ku qaatey meelo kala duwan, dhaqamada Argagaxisada ee foosha xun iyo duruufaha adag ee soo wajahaya xubnaha kooxda ayuu sheegey in ay isaga ku qasabtay soo baxsashadiisa iyo in uu isisoo dhiibo.