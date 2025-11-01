RADIO MUQDISHO(SHABEELLAHA DHEXE):-Ciidanka Xaq u dirirka deegaanka ee ka howlgala degmada Mahadaay ayaa saakay howlgal qorsheysan ku dilay, horjoogihii Khawaarijta u qaabilsanaa deegaanka Ciid Ciidka Jeembilow ee Gobolka Shabeellada Dhexe.
Ciidanka deegaanka ee weerarka ku beegsaday goobta ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda Khawaarijta ah, waxay ku dileen horjooge Muxudiin Xasan, oo khawaarijta ugu magacownaa deegaanka Ciid Ciidka Jeeembilow iyo saddex dhagarqabe oo ilaalo u ahaa.
Sidoo kale Ciidanka Xaq u dirirka deegaanka ayaa Khawaarijta kasoo furtay laba qori oo AK-47 ah iyo saanad kale oo ciidan oo ay wateen nabadiidku
Dhinaca kale Ciidanka xaq u dirirka deegaanka degmada Mahadaay ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgallada ay ku naafeynayaa khawaarijta ku silicsan dhulka howldka ah ee Gobolka Shabeellada dhexe.