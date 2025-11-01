RADIO MUQDISHO(BAKOOL):- Guddiga is diiwaangelinta kaarka aqoonsiga Qaranka ee NIRA ayaa maanta si rasmi ah uga hawl bilaabay degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Guddoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Yuusuf ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray kaarka aqoonsiga qaranka, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degmadaasi loogu fududeeyo helista adeegyada aasaasiga ah.
Munaasabadda daah furka waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan golaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid.