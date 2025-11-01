RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa magaalada Nairobi ku soo xiray shir muhiim ah oo lagu gorfeeyay digniinaha hore ee musiibooyinka iyo ka hortagga halis wadareedyada.
Shirka waxaa ka qayb galay mas’uuliyiin ka socday Wasaaradaha Howlaha Guud iyo Maaliyadda, dowlad-goboleedyada, Maamulka Gobolka Banaadir, iyo maayarada magaalooyinka uu ka socdo mashruuca NAGAAD iyo SCRP oo uu maalgeliyo Bankiga Adduunka.
Ujeeddada ugu weyn ee shirka ayaa ahayd in bulshada Soomaaliyeed loo suurtogeliyo helitaanka digniino horudhac ah oo ka hortag u noqda musiibooyinka dabiiciga ah, iyadoo sidoo kale la falanqeeyay adeegsiga teknoolojiyadda casriga ah si loo fududeeyo gudbinta xogta halista.
Hay’adda SoDMA ayaa soo bandhigtay hanaanka ay u maareyso xogta digniinaha musiibooyinka, iyadoo la adkeeyay muhiimadda iskaashiga hay’adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud, Faarax Cabdinuur Axmed, ayaa ku baaqay wada shaqeyn joogto ah oo yareyn karta halista musiibooyinka.
Guddoomiyaha SoDMA, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa sheegay in hay’addu ay ka go’an tahay in bulshada Soomaaliyeed ay mar walba hesho digniino hore si loo badbaadiyo naf iyo maal ka hor inta aan musiibo dhicin.