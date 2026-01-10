RADIO MUQDISHO(GEDO):-Ciidamada Ammaanka ayaa hawlgal qorsheysan oo ka dhacay degmada Baardheere ku soo qabtay dhagar-qabe ka tirsanaa Khawaarijta, kaas oo si toos ah ugu lug lahaa falal amni-darro iyo curyaaminta dhaqaalaha shacabka.
Dhagar-qabaha la qabtay oo lagu magacaabo Maxamuud Shariif Xuseen ayaa kooxda u qaabilsanaa howlo ay ka mid ahaayeen aaska miinooyinka waddooyinka, si loogu waxyeeleeyo gaadiidka Ciidamada Ammaanka iyo kuwa dadweynaha.
Sidoo kale, dhagar-qabahan ayaa Khawaarijta u gudbin jiray xog la xiriirta ganacsatada gobolka Gedo, si loo dhaco hantidooda, waxaana uu sidoo kale mas’uul ka ahaa gudbinta saadka kooxda Khawaarijta.
Intaa waxaa dheer, Maxamuud Shariif Xuseen ayaa qirtay inuu ku lug lahaa dil sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Booliiska degmada Baardheere, dilkaas oo loo adeegsaday qarax miino ah, islamarkaana uu sheegay in ay wada fuliyeen dhagarqabe kale oo lagu magacaabo Aadan Dheere.