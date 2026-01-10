RADIO MUQDISHO:-Taliyaha Guutada 6aad Qaybta 60aad Ciidanka Dhulka XDS G/le dhexe Liibaan Yusuf Gare Ayaa Tobabar U Soo Xiray Cutubyo Ka Tisan Ciidanka Guutada lixaad Oo in mudo ah Tobabar uga Socday Taliska Guutada 6’aad Ee Duleedka Degmada Baraawe Ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidanka Ayaa Qayb Ka Noqonaya Geesiyaasha Dagaalka kula jira Kooxda Khawaarijta Argagixisada ah Ee inta Mudada ah u taagan Dhibaataynta Shacabka Taliyaha Ayaa Kula Dardaarmay Ciidanka In Wixii la baray laga arko Fagaarayaasha Dagaalka.
Tobabarka Ciidankan Ayaa Qayb ka ah Dadaalada Kor Loogu Qaadayo Tayada Geesiyaasha Si ay u Gutaan Waajibka Qaranka Ee Saaran.