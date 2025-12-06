RADIO MUWDISHO:-Ciidamadda Xaq-U-Dirirka Deegaanka ayaa weerar qorsheeysan ku qaaday deegaanka Cowsweyne,kaas oo qiyaastii 50km u jira degmada Ceeldheer,waxaana ay si rasmi ah ula wareegeen saldhiga iyo kontoralka deegaankaasi.
Howlgalkan ayaa waxaa hoggaaminayay Cabdulqaadir Cali Bugle oo ka mid ah, saraakiisha Ciidamada deegaanka ee ku sugan degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud.
Dhanka kale,weerarkan ayaa ay jab xooggan ugu gaysteen Ciidamada Xaq U Dirirka Deegaanku, kooxdii Khawaarijta ahayd ee halkaa ku sugnaa,kaas oo isugu jira mid nafeed iyo inay ka furteen hub fara badan.