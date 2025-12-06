RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa munaasabad soo dhaweyn ah xalay ku maamuusay Guddoomiyaha Baarlamaanka Caalamiga ah ee Is-cafiska iyo Nabadda, Mudane Axmed Maxamed Aljarwaan, oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Muqdisho.
Munaasabadda waxaa sidoo kale ka soo qayb galay Guddoomiye-ku-xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka, Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow, senatarro, xildhibaanno iyo marti sharaf kale.