RADIO MUQDISHO:-Warbixinta Toddobaadlaha Ee
Dowladda Federaalka Soomaaliya.
1- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xiray Shirweynaha 6-aad ee hoggaanka iyo hal abuurka Soomaaliya, isagoo soo bandhigay qorsheyaasha ay dowladdu ku awood siineyso dhalliyarada Soomaaliyeed,
2- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casho sharaf u sameeyay Culimada Soomaaliyeed ee ka qayb-gashay Shirweynaha 3aad, isagoo ku amaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaataan arrimaha Diinta iyo wacyigelinta bulshada.
3- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Warqadaha Aqoonsiga Danjiranimo ka guddoomay Safiiradda dalalka Masar,I ndonesia, Sweden, Cuba, Finland, Norway, Canada iyo Spain.
4- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, ayaa booqday dekadda Tanger Med, oo ah marsada ugu weyn Qaaradda Afrika iyo Badda Mediteraaniyaanka ee ku taalla Morocco, kana mid ah dekedaha ugu muhiimsan ganacsiga caalamka.
5- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, ayaa khudbad ka jeediyay furitaanka Shirweynaha 6-aad ee hoggaanka iyo hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed.
6- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, ayaa qaabilay Danjiraha Boqortooyada Britain u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha, ahna Ku-Xigeenka Wakiilka Joogtada ah ee UK ee Geneva, Marwo Eleanor Sanders.
7- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa khudbad ka jeediyey xiritaanka Madasha Caalamiga ah ee MEDays ee Boqortooyada Marooko, isagoo sheegay muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta iyo iskaashiga dalalka dhaca Daanta Koonfureed ee Dunida (Global South).
8- Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa qaabilay Danjiraha Boqortooyada Sacuudiga Carabiya u fadhiya Soomaaliya, Mudane Axmed bin Maxamed Al-Muwalled.
9- Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis Is-afgarad oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Aljeeriya oo ku saabsan iskaashiga batroolka, gaaska iyo macdanta, hindise-sharciyeedyo dhismaha Hay’adda Qaran ee Maareynta Deegaanka iyo Sharciga Ciqaabta Soomaaliya iyo Axdiga Caalamiga ah ee Baadi-goobka iyo Samatabixinta Badda (SAR 1979) iyo kuwo kale.
10- Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Qaranka Mudane Baashe Yuusuf Axmed ayaa ka qeybgaley kulanka sannadlaha ee Madasha Guddoomiyeyaasha Maxkamadaha Sare ee dalalka Bariga Afrika oo lagu qabtey magaalada Nairobi.
11- Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka ayaa ansixiyay Hindise-sharciyeedka Dhisidda Hay’adda Maalgashiga Soomaaliyeed, sidoo kalena meel mariyay Akhrinta Koowaad ee Hindise-Sharciyeedka Dib-u-eegista Sharciga La-Dagaalanka Burcad Badeedka iyo ka-hortagga Afduubka.
12- Golaha Shacabka ee Baarlamanka Soomaaliya,oo ansixiyay heshiiska aas aasiga ah Ciidamada Heeganka Bariga Afrika (East Africa Standby Force – EASF).
13- Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, ayaa magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furay Shirka Madasha Maalgashiga iyo Bandhigga Qurbe-joogta Soomaaliyeed.
14- Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Axmed Macallin Fiqi, oo ay weheliyaan Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage, iyo saraakiil sare oo kale, ayaa ka qeyb galay daah-furka Bandhigga Afraad ee Difaaca Masar (EDEX 2025).
15- Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Axmed Macallin Fiqi, iyo dhiggiisa Jamhuuriyadda Yemen, Jeneraal Mohsen Maxamed Axmed Al-Daacari, ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar,
16- Wasiirka Waxbarashada Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa dhagax-dhigay Dugsiga Mujamac Umul Quraa ee magaalada Muqdisho.
17- Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Mudane Cali Yuusuf Cali, ayaa magaalada Nairobi uga qeybgalay shir heer wasiir ah oo dalalka IGAD uga arrinsanayeen Hirgelinta Baaqa Nairobi ee Arrimaha Qaxootiga.
18- Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadd, Mudane Maxamed Adam Macalin, ayaa qaabilay Guddiga Korjoogteynta Warfaafinta iyo Isgaarsiinta ee Golaha Shacabka Federaalka, kuwaas oo kormeer shaqo ku yimid si ay uga xog-ogaadaan howlaha ka kasocda Wasaaradda.
19- Wasiirka Maaliyadda Mudane Biixi iiman Cige ayaa ka qeyb-galay shir heer caalami ah oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
20- Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa ka tacsiyadeeyey geerida Allaha u naxariistee Wasiirkii ugu Horeeyey ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.Mudane Cali Maxamed Hiraabe (Cali Hagareey) oo ku geeriyooday dalka Canada.
21- Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa kulan miro-dhal ah la qaatay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Marwo Francesca Di Mauro.
22- Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha, iyo Tacliinta Sare Mudane Faarax Sheekh Abdulqaadir, ayaa soo dhaweeyey arday u dhalatay dalka Suudaan, kuwaas oo deeq waxbarasho ka helay Soomaaliya.
23- Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa magaalada London uga qeyb galay xuska 15 sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaska hey’adda Yasmiin Foundation.
24- Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya Mudane Proff Salim Caliyow Ibrow ayaa qaabiley Daladda Ururrada Bulshada Rayidka ee SONSA.
25- Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene).
ayaa shir guddoomiyey kulan muhiim ah oo lagu dardargelinayo gurmadka abaaraha ka jira qeybo badan oo dalka ah.
26- Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Ahmed Hassan Aden, ayaa magaalada Muqdisho si rasmi ah u daah-furay Mashruuca Xog-Uruurinta Kalluumeysiga iyo Fisheries Information Management System (FIMS).
27- Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dr. Cali Xaaji Aadan, ayaa magacaabay xubnaha Guddiga Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka, si waafaqsan qodobbada dastuuriga ah iyo Sharciga Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka.
28- Wasiirka Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweysay Wafdi sare oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska oo ay hogaamineysay H.E Eleanor Sanders.
29- Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uga qeyb galay Madasha Wasiirrada Beeraha Adduunka ee sanadkan, kaasi oo hal ku dhiggiisu ahaa “Ka hortagga luminta cuntada iyo biyaha iyo ilaalinta mustaqbalkeenna”.
30- Wasiirka Xanaanada Xoolaha Mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa Muqdisho ka furay Wadatashi ku saabsan sidii loo maalgelin lahaa ganacsatada ka shaqeysa wax soo saarka Caanaha.
31- Wasiirka Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeelatay Madaxa Barnaamijyada ee Hay’adda UN-Women Marwo Rukia Mohamed.
32- Wasiiru-Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Cali Maxamed Cumar ayaa la kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda dalka Aljeeriya, iyagoo ka wadahadley xoojinta xiriirka labada dal iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan.
33- Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda Mudane Ahmed Dirie, ayaa magaalada Doha kulan kula yeeshay Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda Dowladda Qatar, Mohammed bin Ali Al Mannai.
34- Wasiiru-Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Cali Maxamed Cumar ayaa kulan la qaatay arday deeq waxbarasho ka helay dalka Algeria.
35- Wasiiru-Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Cali Maxamed Cumar ayaa ka qeyb galey Shirweynaha Caalamiga ah ee Dambiyada Gumeystaha ee wadamada Afrika.
36- Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS, Mudane Maxamed Cusmaan Naastaro ayaa ka qeyb galay xuska Maalinta Caalamiga ah ee Naafada.
37- Xubnaha Guddiga Warfaafinta, Wacyi-gellinta, Dhaqanka, Dalxiiska, Boostada iyo Isgaarsiinta ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Kormeer ku tegay Wasaaradd Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska.
38- Taliyaha Ciidanka Booliiska Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi, ayaa xarunta Daraawiishta Booliiska ku qaabilay Kestutis Lancinskas, Madaxa Xafiiska EUCAP Soomaaliya, oo u matala Midowga Yurub taageerada ay u fidiyaan Ciidamada Daraawiishta Booliiska.
39- Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Mudane Mustaf Dhuxuloow ayaa si rasmi ah u furay tababar sare oo ku saabsan Baarista Dukumentiyada.
40- Xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Mudane Kamaal Guutaale, ayaa shir guddoomiyay kulanka Agaasimeyaasha Guud ee wasaaradaha iyo hay’adaha dowladda, kaas oo looga hadley Isku xirka adeegyada dowladda, dib-u-habaynta shaqaalaha rayidka iyo ka hortagga abaaraha.
41- Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa xarunta SoDMA ku qaabilay wafdi sare oo ka socday hay’adda Plan International, kaas oo ay hoggaaminaysay Agaasimaha Gobolka Bariga Dhexe, Bariga Afrika iyo Koonfurta Afrika. Marwo Angela Muriithi.
