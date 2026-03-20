Ciidamada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa saakay si wadajir ah u oogay salaadda Ciidul Fitriga.
Askarta ayaa goobaha difaaca ku tukaday salaadda ciidda, iyagoo muujiyay feejignaan iyo diyaar garow buuxa oo ay ku ilaalinayaan amniga dalka, inkastoo ay ku jiraan xaalado dagaal. Saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada ayaa khudbado kooban u jeediyay askarta, iyagoo ku ammaanay geesinimada iyo naf-hurnimada ay u muujiyeen difaaca qaranka.
Ciidamada ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda, iyagoo u rajeeyay nabad, barwaaqo iyo midnimo. Waxay tilmaameen in ay ka go’an tahay sii wadista dagaalka lagula jiro kooxaha Khawaarijta si loo xaqiijiyo amni waara oo dalka ka hana qaada.
Intii ay socotay munaasabadda, askarta ayaa isugu hambalyeeyay ciidda, iyagoo muujiyay niyad adag iyo kalsooni ay ku qabaan guusha dagaalka, una taagan ilaalinta diinta, dalka iyo dadka Soomaaliyeed.