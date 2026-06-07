RADIO MUQDISHO:-Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan geesiyaasha sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Danab, ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgalladan oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa ciidamada ku bartilmaameedsadeen goobo ay Khawaarijtu lacago baad ah uga qaadi jireen shacabka ku nool deegaannadaas.
Geesiyaasha Danab, gaar ahaan Ururka 161-aad ee Guutada 16-aad, ayaa howlgalka ka fuliyay deegaannada Warmaxan, Tasxiille, Shareey, 10-Buundo, Tabeellaha iyo aagga Donka, iyagoo baacsanayay firxadka kooxda.
Saraakiishii hoggaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen burburinta fariisimo iyo goobo gabaad u ahaa Khawaarijta, iyadoo Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sii wadaan howlgalada lagu ciribtirayo argagixisada.