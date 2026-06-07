RADIO MUQDISHO:-Hay’adaha Amniga Caasimadda waxay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku nool Degmada Cabdicasiis iyo xaafadda Marinaayo, ku wargelinayaan in xaaladda amni ee deegaanka si buuxda loo xasiliyey, isla markaana dib loogu soo celiyey deganaanshihii iyo kala dambeyntii caadiga ahayd, kadib howlgal ay fuliyeen oo lagu soo afjaray falal hubeysan oo lid ku ahaa amniga iyo xasilloonida.
Sidaa awgeed, waxaa lagu wargelinayaa shacabka hore u deganaa xaafadda Marinaayo iyo agagaarkeeda, iyo ganacsatada halkaas ku lahaa ganacsigooda, inay si nabad ah ugu soo laaban karaan deegaanka, maadaama xaaladdu ay si buuxda u deggan tahay.
Hay’adaha Amniga waxay sidoo kale shacabka ku boorinayaan inay la shaqeeyaan ciidamada, isla markaana ay ka feejignaadaan wararka aan la hubin.