Captain Ibrahim Traoré ayaa lawareegay awoodii dalka BurkinaFaso, wuxuu kala diray dowladda, isagoona sidoo kale laalay dastuurkii dalkaas.

Wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay in shalay Rasaasta laga maqlay xerada ugu weyn ee ciidamada iyo qaar kamid ah xaafadaha caasimada.

Traore ayaa fiidnimadii Jimcaha sheegay in koox saraakiil ah ay go’aansadeen in ay xilka ka xayuubiyaan hoggaamiyaha ciidanka Militariga dalkaas Paul-Henri Damiba, wuxuuna sababta ku yeeshay in uu awoodi waayay wax ka qabashada kacdoonka hubaysan ee dalka ku sii xoogeysanaya.