Ururka 161-aad ee Ciidanka Kumaandooska Danab oo kaashanaya cutubka gawaarida gaashaaman ee MU ayaa howlgallo qorsheysan oo amni xaqiijin ah ka sameeyay deegaannada Basro, Baqdaad, Jambaluul iyo tuulooyin kale oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay muddooyinkii dambe ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadka Khawaarijta.
Howlgalka oo ka bilowday deegaanka Basro, ayaa Ciidanka Danab ku burburiyeen godadkii ay Khawaarijtu ku dhuumaaleysanayeen, iyadoo dhagar-qabayaashii halkaas ku sugnaa ay carareen, ka dib markii ay la kulmeen awood ciidan oo culus.
Sidoo kale, Ciidamadu waxay burburiyeen goobihii ay Khawaarijtu kaga dhuumaaleysanayeen deegaannada Jambaluul iyo Baqdaad, waxaana ay dib u soo celiyeen amnigii iyo xasilloonidii guud ee deegaanka. Ciidanka ayaa weli ku raad-jooga firxadka nabadiidka ee ka baxsaday goobahaas.