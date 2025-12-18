Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Warbixinta Waxqabadka Sannadka 2025, iyadoo hal-ku-dheg looga dhigay “Secure Borders, Safe Somalia” sugidda amniga xuduudaha iyo ilaalinta shacabka Soomaaliyeed.
Warbixinta ayaa iftiimisay horumarro la taaban karo oo ay hay’addu ka gaartay dhowrista amniga xuduudaha, casriyeynta adeegyada socdaalka, iyo hirgelinta isbeddel dhijitaal ah oo lagu tayeynayo adeegyada. Sidoo kale, warbixintu waxay soo bandhigtay dib-u-habeyn sharciyeed iyo qaab-dhismeedyo hay’adeed oo la jaanqaadaya qorshaha istiraatiijiyadeed ee 2025–2029.
Intii lagu guda jiray sannadka 2025, HSJ waxay guulo waaweyn ka gaartay hirgelinta Nidaamka Oggolaanshaha Safarka Elektarooniga ah (e-TAS), casriyeynta baasaboorrada si ay ula jaanqaadaan heerarka ICAO, la-dagaallanka tahriibinta iyo dambiyada la xiriira socdaalka, iyo horumarinta nidaamyada xog-ururinta iyo ilaalinta xogta.
Warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay doorka muhiimka ah ee Akadeemiyada HSJ ee tababarka shaqaalaha, dhismaha xarumo cusub oo xuduudaha ah, iyo iskaashi qaran iyo caalami ah oo lagu xaqiijinayo amniga socdaalka.
Hay’addu waxay mar kale caddeysay sida ay uga go’an tahay in ay horumariso adeegyada socdaalka, kor u qaaddo amniga qaranka, una adeegsato xogta iyo tiknoolajiyadda casriga ah si loo helo hufnaan iyo isla-xisaabtan.