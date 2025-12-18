Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Cumar Cali Cabdi, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si rasmi ah ugu soo dhaweeyay Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Rwanda, Mudane Marizamunda Juvenal.
Soo dhaweynta ayaa qeyb ka ah xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal, waxaana Wasiirka Rwanda uu Muqdisho u yimid ka qeybgalka Kalfadhiga 35-aad ee Wasiirrada Gaashaandhigga dalalka ku bahoobay Ciidamada Heeganka ee Afrika Bari (EASF), kaasoo sanadkan martigelinayso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Kulankaasi ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga gobolka, iskaashiga difaaca, iyo xoojinta awoodda ciidamada heeganka Afrika Bari, kuwaasoo door muhiim ah ka qaata nabad ilaalinta iyo ka falcelinta xaaladaha degdegga ah ee gobolka.
Soomaaliya oo xubin buuxda ka ah EASF ayaa door firfircoon ku leh kulankan, iyadoo muujineysa sida ay uga go’an tahay horumarinta iskaashiga amni ee gobolkan. Sidoo kale, martigelinta kulankan ayaa sare u qaadeysa doorka diblomaasiyadeed iyo amni ee ay Soomaaliya ka ciyaareyso gobolka Geeska Afrika.