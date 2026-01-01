Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa xalay howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanka Jabad-godane ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo lagu dilay 29 xubnood oo Khawaarij ah, kuwaas oo ay ku jireen horjoogayaal iyo maleeshiyaad.
Howlgalkan ayaa qeyb ka ah hawlgallada joogtada ah ee lagu beegsanayo xarumaha Khawaarijta. Intii uu socday toddobaadkii la soo dhaafay, waxaa la beegsaday goobo Khawaarijtu kaga dhuumaaleysanayeen deegaannada Jabad-godane, Alanleey iyo Xawaadley, waxaana guud ahaan la dilay 135 xubnood oo dhagarqabayaal ah.
Ciidanka Qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa muujiyay adkeysi iyo qorshe cad oo lagu burburinayo awoodda Khawaarijta, si dalka looga ciribtiro kooxaha argagixisada ah ee carqaladeynaaya amniga iyo xasilloonida.