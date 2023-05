Guud ahaan dadweynaha Dalka Turkiye ayaa manta u dareeray codbixin la doonayo in lagu doorto madaxweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka ee dalkaasi.

In ka badan 64 milyan oo qof ayaa xaqa u leh in ay dhiibtaan codkooda doorashada saaka ka bilaabatay dalkaasi oo la filayo in la so gabagabeeyo manta galinka dambe.

Musharixiinta ayaa la sheegay in haddii aysan heli kala bar codbixinta wareegga koowaad in 28-ka May la qaban doonaa wareeg labaad.

madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahay loolan siyaasadeed oo dhinaca mucaaradka ah,waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee lagu qiimeynayo doorashada kamid ah dhaqaalaha, dhulgariirrada, , qaxootiga, qiyamka iyo aqoonsiga.

Hay’adaha warbaahinta ayaa la sheegay in laga mamnuucay inay soo sheegaan natiijooyinka qayb ahaan ilaa laga qaado xayiraadda maanta galinka dambe.