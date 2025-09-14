RADIO MUQDISHO(GALGADUUD:- Ciidanka xoogga dalka ayaa howlagal gaar ah ka fuliyay deegaanada hoostago degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud,halkaas oo wali lagusii baacsanaayo khawaariijtii lagu jebiyay weerarkii fashilmay.
Taliyaha Qaybta 1-aad Kumaandooska Gorgor G/le dhexe Saahid Jaamac Faarax”Jareere” oo ku sugan Degmada Ceeldheer ayaa hogaaminaayay howlgalkaan oo lagu baadi-goobayay maleeshiyaadkii Khawaarijta ee lasoo qalday,waxaana laga sameeyay dhulka howdka ah ee u dhaxeeya Degmada Ceeldheer iyo deegaanka Cali Yabaal.
Howlagalka Ciidanka ayaa sidoo kale lagusoo qabtay ilaa 3 maleeshiyaadkii Khawaarijta ee Ceeldheer lagu jebiyay ah oo dad reer miyi ah u tegay iyagoo ambad ah.
Sidoo kale Ciidanka xoogga dalka ayaa soo bandhigay gaari Ciidan oo khawaariijtu sheegtay in ay ku qabsatay dagaalkii lagu jebiyay ee ka dhacay Degmada Ceeldheer.