Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga XFS Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee Muqdisho ayaa war cusub kasoo saaray howlgallada ka dhanka ah Khawaarijta ee ka socda Shabeellada Dhexe.

Jeneraal Caanood ayaa sheegay in arrin yaab leh lagu arkay Khawaarihtii lagu laayey deegaanka Ceel-hareeri ee gobolka Hiiraan.

Wuxuu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay laayeen Khawaarijtii ka dagaalameysay deegaankaas, balse markii ay la wareegeen deegaanka ay arkeen dhagarqabayaashii la laayey oo 10 – 10 isugu xiran.

Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in kooxdu ay ka baqeysay in dhagarqabayaasha u dagaalamaya ay is dhiibaan, si taasi aysan u dhicin ayuu sheegay inay silsilad iskula xireen.

Hoos ka daawo