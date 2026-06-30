Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dalka Burkina Faso, Danjire Jaamac Xasan Khaliif ayaa maanta kulan miro-dhal ah la qaatay Mudane Mambila BANSE, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Dhiirigelinta Maalgashiga Dalka Burkina Faso.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Burkina Faso, iyo sidii ganacsatada Soomaaliyeed ay uga faa’iideysan karaan fursadaha maalgashi ee ka jira Dalka Burkina Faso.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Dhiirigelinta Maalgashiga Dalka Burkina Faso Mudane Mambila BANSE, ayaa balan qaaday inay diyaar u yihiin soo dhaweynta ganacsatada Soomaaliyeed ee daneyneysa inay maalgashi ku sameystaan dalka Burkina Faso, ayna jiraan shuruuc loo sameeyay dhiirigelinta maalgashiga oo ay ku jirto in Canshuuraha sanadka koowaad maga cafiyo maalgashadaha, isla markaana ay diyaar u yihiin in Soomaalida soo dhaweeyaan si gaar ah.
Danjire Jaamac Xasan Khaliif ayaa dhankiisa iftiimiyay in Soomaalidu ay aad ugu wanaagsan yihiin dhinaca ganacsiga, haatanna ay ganacsi xoog leh ku leeyihiin dalal badan oo Afrika ku yaalla