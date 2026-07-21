Masuuliyiin ka socday wasaaradaha kala duwan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho uga qaybgalay tababar ku saabsan dhisidda adkeysiga dhaqaale ee haweenka.
Mashruucan oo uu maalgelinayo Bangiga Horumarinta Afrika (African Development Bank – AfDB), isla markaana ay iska kaashanayaan Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka iyo urur-goboleedka IGAD, ayaa laga hirgelinayaa qaar ka mid ah dowlad-goboleedyada dalka. Mashruucu wuxuu diiradda saarayaa kobcinta awoodda dhaqaale ee haweenka, xoojinta kaalintooda nabad-dhiska iyo horumarinta bulshada.
Tababarka waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, madax ka socotay xafiiska IGAD ee Soomaaliya, xubno ka socday wasaarado kala duwan oo dowladda ah, wakiillo ka socday ururrada bulshada rayidka ah, haween iyo odayaal dhaqan.
Intii uu socday tababarka, ka qaybgalayaashu waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya hay’adaha dowladda iyo bulshada, kor loogu qaadi lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka, isla markaana loo dardargelin lahaa hirgelinta qorshayaasha lagu xaqiijinayo nabad waarta iyo horumar loo dhan yahay.