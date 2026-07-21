Dab xooggan ayaa saaka ka kacay qeybta Cabdulla Shideeye ee Suuqa Bakaaraha, iyadoo ololka uu saameeyay goobo ganacsi oo ku yaalla halkaas.
Gaadiidka dab-damiska ee Maamulka Gobolka Banaadir, ciidamada ammaanka iyo shacabka ayaa ku guuleystay inay gurmad degdeg ah gaaraan goobta, iyagoo ku howlan daminta dabka iyo ka hortagga inuu ku fido qeybaha kale ee suuqa.
Ilaa iyo hadda lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabka, mana jirto war rasmi ah oo laga soo saaray sababta uu u kacay. Waxaa la filayaa in mas’uuliyiinta ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan marka baaritaannada la soo gabagabeeyo.