Wada-shaqeynta dhow ee u dhexeysa Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, oo uu hoggaamiyo Wasiir Maxamed Cabduqaadir Cali, iyo Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed ayaa horseed u noqotay guulo wax ku ool ah oo sare u qaaday sumcadda kubadda cagta Soomaaliya ee fagaaraha caalamka.
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, ahna Madaxweyne Ku-xigeenka CECAFA, Mudane Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine), oo muddooyinkii u dambeeyay ka qeybgalayay kulamo heer sare ah oo ka dhacay dalka Mareykanka, ayaa sheegay in wada-hadalladii uu la yeeshay Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino, ay Soomaaliya u horseedeen fursado iyo is-afgarad muhiim ah oo lagu horumarinayo kubadda cagta dalka.
Guddoomiye Cali Shiine ayaa xusay in iskaashiga joogtada ah ee u dhexeeya Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha iyo Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed uu door weyn ka qaatay xoojinta xiriirka kala dhexeeya FIFA, taasoo ugu dambeyn horseedday in Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino, uu go’aansado inuu dhammaadka sanadkan booqasho taariikhi ah ku yimaado Muqdisho.
Guddoomiyuhu wuxuu tilmaamay in booqashadan la filayo ay ka tarjumeyso kalsoonida ay FIFA ku qabto horumarka kubadda cagta Soomaaliya, isla markaana ay dhabaha u furi doonto iskaashi cusub, maalgelin iyo mashaariic lagu horumarinayo garoomada kubadda cagta, kor u qaadista aqoonta tababarayaasha iyo garsoorayaasha, horumarinta ciyaartoyda da’yarta, kobcinta kubadda cagta haweenka, iyo xoojinta dhinacyada farsamada iyo maamulka kubadda cagta Soomaaliya.