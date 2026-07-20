Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay tacsi tiiraanyo leh iyo murugo la wadaagaysaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Shacabka ee Aljeeriya, hoggaankeeda, dowladdeeda iyo shacabkeeda, kaddib dabkii ka kacay xarun lagu daryeelo carruurta oo ku taalla degmada Mohammadia ee magaalada Algiers, kaas oo sababay dhimashada dhowr carruur ah iyo dhaawaca tiro kale.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay garab taagan tahay walaalaheeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Shacabka ee Aljeeriya xilligaan murugada leh, iyadoo tacsi tiiraanyo leh u diraysa qoysaska iyo ehellada ay ka geeriyoodeen carruurtaasi.
Wasaaraddu waxay waalidiinta caruurtooda ku geeriyoodeen dhacdadaasi Alle SWT uga baryeesaa in qalbiyadooda u qaboojiyo kuwa dhaawacmayna Alle u weydiineysaa in uu siiyo Caafimaad degdeg ah, isla markaana uu Jamhuuriyadda Aljeeriya iyo shacabkeed u rajeeneysaa nabad, amni iyo xasillooni waarta.