Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa dhankiisa xusay in dowladda Soomaaliya ay ka go’antahay xoojinta cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee labada dal, maadaama uu iminka marayo heerkiii ugu sareeyay ebid.
Danjire Jabril Ibrahim Cabdulle iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ayaa maanta ku soo dhaweeyay xarunta Safaaradda Soomaaliya ee Magaalada Nairobi. Gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare ee dalka Kenya Mudane Kathuri Murungi.
Senator Kathuri Murungi oo kamida siyaasiyiinta ugu culus ee dalka Kenya ayaa booqashadiisa maanta ee uu Safaaradda Soomaaliya ku tagay la xiriirtaa adkeyta xirirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Labada dhinac ayaa wax ay isla soo qaadeen qaabka lagu horumarin karo xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya labada dal.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhawaan wada saxiixan doono xiriir lagu horumarinayo ganacsiga labada dal, kaas oo lagu magacaabo “Kenya-Somalia Trada promotion Agreement.
Safaaradda Soomaaliya ayaa waxa ay da’daal xoogan ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa Xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya labada dal, gaar ahaan ilaalinta iyo kobcinta ganacsiga Soomaaliyeed ee ku sii faafaya guud ahaan Qaaradda Afrika.
“Labada dal waxaa ka go’an sare u qaadida xiriirka walaaltinimo ee u dhaxeeya labada dal. Booqashada guddoomiye ku xigeenka aqalka sare ee dalka kenya ee Safaaradda Soomaaliya waxa ay ka tarjumeysaa xiririka labada dal”, ayuu yiri Danjire Jabril Ibrahim Cabdulle.
Guddoomiye Kathuri Murungi, ayaa dhankiisa sheegay in ganacsiga labada dal uu gaaray heer Wanaagsan. Waxa uuna ku guubaabiyay Ganacsatada labada wada shaqeeynta ka dhaxeeysa.