Muqdisho – Waxaa maanta si rasmi ah loo daahfuray Imtixaanka Shahaadiga ah ee Fasalka 8-aad ee Gobolka Banaadir, Sanad-dugsiyeedka 2025–2026, iyadoo kumannaan arday ay u fariisteen imtixaanka oo lagu qabanaayo xarumo kala duwan oo ku yaalla degmooyinka gobolka.
Munaasabadda daahfurka waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir iyo bahda waxbarashada, kuwaas oo kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah xarumaha imtixaanka si ay ula socdaan habsami u socodka imtixaanka.
Masuuliyiinta ayaa ardayda u rajeeyay guul, iyagoo ku boorriyay inay muujiyaan dadaalkii iyo aqoontii ay soo barteen muddadii waxbarashada.Sidoo kale, waxay xuseen muhiimadda ay leedahay in imtixaanka lagu galo jawi hufan, caddaalad ah, isla markaana laga fogaado wax kasta oo carqaladeyn kara habsami u socodkiisa.
Imtixaankan ayaa ah mid muhiim u ah ardayda fasalka 8-aad, maadaama uu go’aaminayo u gudbiddooda heerarka sare ee waxbarashada. Waxaa la filayaa in imtixaanku maalmaha soo socda si nabad ah uga socdo dhammaan xarumaha loo asteeyay.