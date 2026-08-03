Shirweynaha Istaraatiijiyadda Dardar-gelinta iyo Qorshaha Guddiga Qaran ee Fududeynta Ganacsiga (NTFC), oo uu daah furay Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS, ayaa galay maalintiisa labaad. Shirkan ayaa lagu soo bandhigay doodo cilmiyeedyo kala duwan oo ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo fududeynta hannaanka ganacsi ee dalka.
Qayb ka mid ah aqoon-is-weydaarsiga Qorsheynta Istiraatiijiyadda iyo Qorshaha Guddiga Qaran ee Fududeynta Ganacsiga (NTFC) ayaa lagu qabtay dood-wadaag ku saabsan geeddi-socodka waafajinta Soomaaliya ee Bulshada Bariga Afrika (EAC), iyadoo diiradda lagu saaray tallaabooyinka muhiimka u ah hirgelinta waajibaadka Soomaaliya ee la xiriira xubinnimada EAC.
Dood-wadaagga waxaa ka qayb galay xubno ka socday Baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika (EALA), wufuud ka timid dalalka gobolka iyo hay’ado Soomaaliyeed, kuwaas oo ka wada hadlay waayo-aragnimada gobolka iyo fursadaha ka dhalan kara is-dhexgalka dhaqaale ee Bariga Afrika. Ka-qaybgalayaashu waxay xoojiyeen muhiimadda fududeynta ganacsiga, is-waafajinta sharciyada iyo xoojinta hay’adaha, si Soomaaliya ay uga faa’iidaysato fursadaha ka dhasha xubinnimada EAC.