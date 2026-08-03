Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, oo uu wehliyo Wakiilka Urur Goboleedka IGAD ee Arrimaha Soomaaliya Mudane Maxamuud (Kaarshe), ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray kulanka bilowga Nidaamka Digniinta Hore ee Khataraha Soomaaliya (S-MHEWS).
Kulanka ayaa looga hadlayaa hirgelinta nidaam ay hay’adaha dowladda ku mideysan yihiin, kaas oo bixiya digniinta hore ee khataraha kala duwan (National Multi-Hazard Early Warning System).
Shirkan waxaa ka qeybgalaya wakiillo ka kala socda Wasaaradaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS), Hay’adda SoDMA iyo masuuliyiin ka tirsan Urur Goboleedka IGAD.